Britský ministr financí neměl na snídani

Brown si ráno v kantýně objednal k snídani jogurt, džus, banán a čaj. Když však došlo na placení, žádné peníze u sebe, i po důkladné prohlídce, nenašel. "Peníze," ucedil směrem k jednomu ze svých asistentů. Ten mu ihned ochotně podal pětilibrovou bankovku. Mluvčí ministerstva financí odmítl potvrdit, zda ministr chodí po ránu bez peněz. "My mu před snídaní kapsy nešacujeme," odtušil.



Předkládání rozpočtu je pro Brity nejdůležitější událostí v roce, podrobně ji sledují nejenom analytici v londýnské City, ale i žena v domácnosti nebo lešenář, kteří jinak zpravidla o politiku nejeví valný zájem.



Britská média - od prestižních Financial Times až po bulvární a nejčtenější The Sun - rozpočet vždy velmi důkladně rozpitvají. Hlavní televizní stanice ve fleších přinášejí divákům každé významnější Brownovo sdělení a ihned po jeho projevu rozehrají velkou hru s grafy a čísly.



Krátce nato už divák na příkladech vybraných modelových daňových poplatníků ví, kdo na rozpočtu vydělal a kdo naopak prodělal. Zda je na tom ode dneška lépe čtyřčlenná rodina s dětmi, svobodná matka, důchodce nebo majitelé hypoték.