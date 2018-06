Britskou SuperStar ohromila 47letá Susan, plakala i Demi Moore

Nezaměstnaná rodačka ze skotského Blackburnu se dočkala nejprve posměchu od diváků i od poroty, a to hned poté, co prohlásila, že se stala profesionální zpěvačkou. Když ale s velkým nasazením a čistým hlasem zazpívala píseň I dreamed the dream z muzikálu Bídníci, kamery nestačily zabírat šokované obličeje poroty.



Susan Boyle Sings on Britain's Got Talent 2009 Episode 1

Susan, která o sobě tvrdí, že je ještě nepolíbená, pracuje jako dobrovolnice v kostele. I když svým vzhledem nezaujala, dostalo se jí od poroty největší pochvaly.

Tohle bylo bezpochyby to největší překvapení, které jsem v historii soutěže zažil. Když jste sem přišla se svým drzým projevem, každý se smál, ale teď už se nesměje nikdo. To bylo úžasné a neuvěřitelné vystoupení. Takže dávám to největší ano, jaké jsem kdy komu dal," nešetřil chválou porotce Piers Morgan. Většinou nepříjemný porotce Simon Cowell, který během Susanina vystoupení neskrýval překvapení, pak jen dodal: "Susan Boyle, můžete se vrátit zpátky do své vesnice s hlavou vztyčenou, máte třikrát ano."

Podle deníku The Sun už nyní dostává katolička Susan nabídky na práci z Ameriky a její vystoupení rozplakalo dokonce herečku Demi Moore, která se o něm zmínila na síti Twitter, čímž pomohla k proslavení Susan za oceánem.

"Nemůžu tomu všemu uvěřit, ale předpokládám, že to časem opadne. Netušila jsem, že se z vystoupení stane celosvětová záležitost. Nikdy jsem nesnila o tom, že oslovím tolik lidí, jsem velmi polichocena," uvedla samotná interpretka.