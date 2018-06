Britskou pěveckou hvězdu Susan Boyle chce pozvat na rande porotce soutěže

Do své show ji pozvala i známá americká novinářka Oprah Winfrey poté, co ji na svých sítích Twitter začaly podporovat hollywoodské hvězdy Demi Moore a její přítel Ashton Kutcher. Porotce Simon Cowell, který se rozhodl vydat Susan album i přesto, že by v soutěži nezvítězila, vidí její účinkování v Oprah show jako velkou šanci. "Pokud by šla do Oprah show, je velká šance, že její album bude v Americe číslo jedna," myslí si Cowell.

Další porotkyně soutěže Britan´s Got Talent Amanda Holdenová ale Cowellovo nadšení nesdílí a nepřeje si, aby Susan měnila svoji image. "Nenechám Simona, aby ji vzal ke svému zubařovi a stejně tak ji určitě nenechám jít k jeho kadeřníkovi. Myslím si, že potřebuje zůstat přesně taková, jaká je, protože to je důvod, proč ji milujeme," tvrdí Holdenová.

Sama Susan se ale změně image nebrání, dokonce by ji uvítala."Líbilo by se mi to," prohlásila v jedné z amerických show.



Susan Boyle Sings on Britain's Got Talent 2009 Episode 1

Víc než účast v pěvecké soutěži však momentálně Susan Boyle trápí její milostný život. Nezaměstnaná zpěvačka, která vypomáhá v kostele, přiznala, že ji dosud nikdo nepolíbil. K pozvání na rande se nemá ani nikdo z čtyřiatřiceti milionů fanoušků, kteří se sdružili na serveru YouTube.com.

"Od mé show zvoní doma neustále telefon. Ale nikdo z volajících mě nepozval na schůzku. Nikdy jsem vlastně nedostala ani milostný dopis. Ale jsem si jistá, že se to brzy změní... Tedy doufám," přeje si Susan.

Pozvání na romantickou večeři může být blíž, než si Susan myslí. Na schůzku ji totiž hodlá vzít jeden z porotců Piers Morgan. "Jsem gentleman. Četl jsem, že jsem se stal objektem Susaniny touhy, a že si nepřeje nic jiného, než se poprvé políbit se mnou. Takže jsem se rozhodl pozvat ji na večeři. Do velmi romantické restaurace, s růžemi, dobrým vínem a příjemnou obsluhou. Takže Susan, já jsem k dispozici," vzkázal porotce sedmačtyřicetileté zpěvačce.