Britské záchodky jsou ideálním místem, kam zajít na kávu

V britských městech se totiž bývalé veřejné záchodky vesměs proměnily v hospody, kavárny, kanceláře nebo i divadélka. Pro některé to je dobrý příklad urbanistické regenerace. Jiní se naopak obávají, že pravé britské veřejné záchodky se stalydruhem na vymření.Podle Britské záchodkové asociace (jde o zájmovou skupinu, která funguje jako skutečná "prozáchodová" lobby) byla během posledních tří let uzavřena třetina záchodků provozovaných městskými radami. Dnes existuje pouze jeden veřejný záchod na každých 10.000 Britů, tvrdí asociace."Zůstalo zde sice několik nádherných záchodků, ale je jich málo a jsou příliš daleko od sebe," řekl ředitel asociace Richard Chisnell britskému deníku Independent.První londýnské veřejné záchodky byly budovány nad vodními toky. Provoz těchto hygienických zařízení byl natolik intenzivní, že například ta, která byla postavena nad řekou Fleet, ohrožovala "ucpáním" její tok, napsal deník Thames.Mužem, který se zasloužil o zřízení typických londýnských veřejných záchodků - vykachlíkovaných podzemních místnůstek s charakteristickým oplocením nebo klenbami na úrovni vozovek - byl viktoriánský inženýr George Jennings.Postupem času se veřejné záchodky staly charakteristickým znakem britských měst. Typický viktoriánský záchodek je dnes zachován v Londýnském muzeu. Dnes se Britská záchodková asociace snaží zastavit jejich úpadek. Asociace například uděluje cenu za Záchodek roku, kde hodnotí veřejné záchodky podle takových kritérií, jako je čistota, výzdoba, cena, bezbariérová úprava a pach. Asociace chcetaké prosadit zákon, který by přinutil městské rady provozovat veřejné záchodky.Zatímco mnoho záchodků bylo zbouráno, jiné se naopak dočkaly obnovení.Ze známého podzemního záchodku v londýnské čtvrti Spitalfields se stal bar, kavárna a místo vyhledávané umělci: dostalo název Public Life (Veřejný život) a vede ho umělec Siraj Izhar. Ten v roce 1992 opuštěný záchodek převzal a přeměnil jeho prostory na místo pro umělecké události. Z vlastních peněz i vládních příspěvků přebudoval opuštěný záchodek na společenský prostor, obložený betonem a sklem, kde nabízí kávu, nápoje a také Internet. V budoucnosti zde chce Izhar pořádat výstavy a koncerty a také noční předčítání poezie a promítání filmů."Je to napůl skutečné a napůl virtuální místo. Podzemní myšlenky, podzemní zápisky, být pod povrchem. Myšlenky hlavního proudu nás doopravdy nezajímají," popsal poeticky poslání tohoto prostoru Izhar.Jinde se z věřených záchodků staly restaurace rychlého občerstvení, kanceláře či hospůdky. V severoanglickém Manchesteru se dokážou do maličkého baru Chrám potřeby, kde předtím byly záchodové mísy a umývárny, vmáčknout diskdžokejové i kapely. V městě Great Malvern, asi 200 kilometrů severozápadně od Londýna, se z bývalého viktoriánského pánského záchodku stalo Divadlo malé potřeby, kam se vejde 12 diváků. Guinnessova kniha rekordů označila Divadlo malé potřeby za nejmenší divadlo světa.Je tak malé, že jeho zakladatel Dennis Neale tvrdí, že dostat se dovnitř znamená podstoupit opravdový souboj. Nechal proto ve dveřích instalovat kukátka, aby alespoň tak mohli lidé sledovat, co se uvnitř jeho minidivadélka děje.