Britské muzeum má ´živého´ dinosaura

Jde o vysoce robotizovanou prehistorickou příšeru, s jejíž obdobou se malí diváci mohli před časem setkat ve vědeckofantastickém dobrodružném filmu amerického režiséra Stevena Spielberga Jurský Park.

Sedmimetrový kolos se dostal do Británie z Japonska, kde ho sestavila firma Kokoro jako věrnou napodobeninu ještěrů pohybujících se po Zemi před desítkami milionů let. Aby tvůrci dodali svému dílu co největší věrohodnost, při každém otevření dinosauří tlamy se sálem šíří nesnesitelný pach imitující zkažené maso mršin.

Podle Angely Milnerové je to ale jen slabý odvar toho, co kolem sebe tyto příšery ve skutečnosti šířily, ale i tak to stačí. Japonští technici naštěstí přistoupili na žádost muzea, aby se v tomto směru omezili jen na "mírnou" ukázku a nešli až do krajnosti, protože by to někteří návštěvníci také nemuseli unést.