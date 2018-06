Britské děti se prodávají po internetu

Kerry je jen jednou z mnoha britských školaček a školáků, kteří přišli na to, že si mohou velmi snadno obstojně vydělat. Nechají se totiž sledovat kamerou a zveřejní svůj denní život na internetu. Mnohdy jde přitom o nezletilé. Na svých stránkách mají uvedeno, že pokud se divákům webová prezentace líbí, ať pošlou majitelce či majiteli prostřednictvím internetových obchodů dárek. Někdy jsou na stránkách zcela nevinné záběry či videoprezentace, jindy jsou ovšem obrázky velmi pikantní.



Nejvíce znepokojující je fakt, že mnohé teenagerky či kluci, kteří by si ještě měli hrát s míčem, zasláním dárků podmiňují zveřejnění dalších, už odvážnějších záběrů. Britští policisté proto velmi naléhají na rodiče zejména nezletilých dětí, aby si pozorně všímali, co jejich potomci na internetu hledají, komu píší, jak vypadají jejich webové stránky a také, zda nemají nové věci, které jim sami rodiče nekoupili.

Superintendant Len Hynds z útvaru pro potírání "hi-tech zločinu", který v minulém týdnu vedl zatýkání členů pedofilního gangu Bratrstvo stínů, upozornil, že pedofilové se na podobné weby skutečně soustředili.

A nejde jen o sledování dětí na dálku, o čemž svědčí případ Christiny Longové z Greenwiche v americkém státě Connecticutu. Tato třináctileté dívka byla zavražděna a stopy vedou právě k podobnému internetovému zneužívání.