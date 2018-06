Britské děti hrají ruskou ruletu - v sušičce

8:58 , aktualizováno 8:58

Ve waleském městečku Tenby si tamější chlapci vymysleli novou riskantní hru, při které si vlezou do sušičky na prádlo a nechají sebou mlít v horkém vzduchu. Majitel prádelny Stuart Fecci k tomu sdělil, že viděl na záběrech z kontrolní videokamery, jak chlapci, někteří teprve desetiletí, házeli do sušiček mince a lezli do nich.