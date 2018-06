Britská seznamka pro ošklivé lidi slaví první zasnoubení

On o sobě tvrdí, že má obličej, který rozpláče malé dítě. Ona v něm ale vidí krásného prince. Spolu jsou prvním párem, který se zasnoubil díky britské seznamce pro ošklivce a ošklivky.

Stačily prý čtyři schůzky, aby šestatřicetiletý Tom Clifford a jednatřicetiletá Janine Walkerová poznali, že k sobě patří. "Léta se mi ženy smály kvůli tomu, jak vypadám. Vždycky jsem si myslel, že jsem příliš ošklivý na to, abych si našel tu pravou, ale můj život se změnil, když jsem potkal Janine. Je nádherná a miluji ji. Stále nemůžu uvěřit, že se to stalo," prozradil deníku Daily Mail Tom, který byl bez partnerky dvanáct let.

Když viděl obrázek Janine na seznamce, okamžitě ji pozval na schůzku a ona souhlasila. Ukázalo se, že si skvěle rozumí a sdílí lásku k nezdravému jídlu a večeřích u televize.

"Jsem ráda, že Tom není žádný Brad Pitt. Já taky nejsem Angelina Jolie. Krása je v očích toho, kdo se dívá a pro mě je tom perfektní, krásný princ. Jsem moc ráda, že jsem Toma poznala. Jsem až po uši zamilovaná," prozradila budoucí nevěsta.

Svatbu plánují snoubenci na prosinec a protože jsou prvním párem netradiční seznamky, který se rozhodl k tomuto zásadnímu kroku, dostanou od agentury The Ugly Bug Ball poukaz na líbánky ve Walesu zdarma.