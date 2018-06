Britská pěvecká hvězda Susan Boyle dostává nabídky od filmu

Ze dne na den hvězdou Podívejte se, jak začala hvězdná kariéra Susan Boyle

Překvapení v podobě balíčku s nabídkou čekalo na Susan na prahu jejího domu včera ráno. Nabídli jí roli ve filmu Section B, kde si zahraje také pětapadesátiletá americká zpěvačka Cyndi Lauperová nebo devětasedmdesátiletá herečka Tippi Hedrenová, známá z hororu Ptáci. Několika cenami ověnčená režisérka Darla Rae poslala nabídku na roli Susan přímo domů do skotského Blackburnu.

"Susanin skutečný životní příběh je přesně to, o čem je můj film: běž za svým snem, je jedno jak. Když Susan vystoupila na pódium a začala zpívat, vlétly mi slzy do očí. Když jsem se na ni dívala, pocítila jsem pouto a uvědomila jsem si, že by byla perfektní pro jednu z rolí v Section B," uvedla Darla Rae, která chce Susan představit po boku svobodné matky Emily Davidové, účastnice soutěže America´s Got Talent.

Tiskový mluvčí soutěže Britain´s Got Talent ale prozradil, že tato filmová nabídka není první, kterou Susan obdržela. "Přijali jsme spoustu filmových nabídek pro Susan, ale momentálně nezvažujeme žádnou z nich," prohlásil.

Susan Boyle se stala mezinárodní hvězdou především díky síti YouTube, která její vystoupení pustila do oběhu před deseti dny. Video už stihlo zhlédnout sto milionů lidí a pětatřicet milionů z nich se na YouTube stalo Susaninými fanoušky.

Hvězda, která se narodila s lehkou mozkovou dysfunkcí, do té doby neměla ani ponětí, že by se video dalo šířit po internetu. "Všechno je pro mě nové, tenhle internetový byznys. Nikdy jsem neslyšela o YouTube, ale teď o tom všichni mluví. Budu muset držet krok. Nejsem si jistá, jak to celé funguje, ale vypadá to, že se tak můj zpěv dostal k milionům lidí," podivila se Susan Boyle.