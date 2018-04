Porod doma, odmítání kojení i žádné příjmení. Tradice královské rodiny

10:11 , aktualizováno 10:11

Do porodu třetího potomka prince Williama (35) a jeho ženy Kate (36) zbývá pár dní. Miminko by se mělo narodit na konci dubna. Pro královskou rodinu je to vždy velká událost. Podívejte se na některé z tradic, které jsou spojovány s královskými potomky.