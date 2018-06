Kate je šest týdnů po porodu štíhlá jako proutek, syna vzala na pólo

Vévodkyně Kate si se synkem sedla na trávu a hráli si s míčkem na pólo nebo plastovým autíčkem. Na Kate v úzkých džínách nebylo znát, že by teprve před šesti týdny porodila princeznu Charlotte.

Malý princ ji taky nenechá chvíli oddechu. Během rodinného odpoledne, kterého se zúčastnil i princ Charles, musela být neustále ve střehu a běhat za Georgem, který chvíli neposedí.

Princeznu Charlotte nechali doma s chůvou. Nebyla ani na víkendové oslavě 89. narozenin královny Alžběty, kde se Kate ukázala poprvé od porodu (více čtěte zde). Poprvé se představí na veřejnosti až při červencovém křtu.

Charitativního turnaje v pólu se zúčastnil i princ Harry a taky sestřenice obou princů Zara Phillipsová s manželem Mikem Tindallem a jejich dcerou Miou Grace.

Zkušený hráč póla Tim Keyte chválil oba prince jako skvělé hráče. „Oba mají očividně talent. William hraje přesně jako jeho otec. Dřív jsem s jeho otcem hodně hrával. Harry má vlastní styl. Je to víc bojovník, jde do toho po hlavě, ušpiní si ruce. William to víc propočítává, přesně jako jeho otec,“ řekl Keyte deníku The Telegraph.

Den před turnajem v pólu se Kate ukázala na oficiální události - oslavě narozenin královny Alžběty II.