Britská královna nemá ráda česnek

"Velí tak zdravý rozum. Máte-li se setkat s lidmi, nepřejete si přece, aby vám dech páchl česnekem," prohlásil mluvčí Buckinghamského paláce.

Il Messaggero napsal, že "antipatie královské výsosti ke 'křupanskému' česneku a cibuli je dobře známa", a pohotově objevil, že také vůdci italské konzervativní opozice a bývalý premiér Silvio Berlusconi jsou zcela zjevně protivné "ony plebejské dotěrné problémy s dechem".

Kulinářský expert listu Giacomo A.Dente si pospíšil sdělit, že palác si přeje, aby z menu byly vypuštěny špagety a jiné dlouhé těstoviny - kvůli nebezpečí nežádoucích šplíchanců omáček - a rovněž jakékoli plody moře, jahody a lesní plody, "ony plody tak drahé většině královniných poddaných".

Buckinghamský palác na to: "Jsou to samé nesmysly. Královna se na zahraničních návštěvách vždy ze zcela zjevných důvodů vyhýbá mořským pochoutkám."

List rovněž informoval, že se organizátoři návštěvy korunované hlavy rozhodli pro tradiční románské chutě a vůně - "kultivovaně pozměněné". Pokud jde o nápoje, zvolili pro banket Brunello di Montalcino - jedno z královniných oblíbených vín. V zemi, která skoncovala s vlastní monarchií, rozdmychává představa návštěvy "skutečné královny" plameny snobství, napsal Il Messaggero. A také obrovského vzrušení.

Milánský list Corriere della Sera nabídl radu, do čeho se odít, jak se klanět a dělat pukrlata. Beppe Severgnini radil těm, kteří mají být představeni královně, následovně: "Moc nemluvte, chovejte se, jak se patří, jděte tam, kam vám pokynou a oblečte si, co vám zdravý rozum velí. Koneckonců pokud jde o oděv, nemámese příliš co učit. Angličané nás naučili mnohému; ale šaty meruňkové barvy s malým kulatým kloboučkem narazí na náš rozhodný odpor. Promiňte nám, Vaše Výsosti."

Pouze během návštěvy Vatikánu budou možná porušeny zvyklosti. Nekatoličtí panovníci se k setkání s papežem tradičně oblékají do černého - katolíci do bílého -, má se však za to, že královna možná zvolí pastelové barvy.

Mluvčí Carlucciova restaurantu v londýnském Covent Garden se dal slyšet: "Jsme schopni servírovat jakékoli jídlo bez česneku, nemá-li ho host v oblibě, nebo se poté chystá na důležitou schůzku. Pro italského šéfkuchaře to není problém."