Britská královna nemá královskou angličtinu

13:50 , aktualizováno 13:50

Britská královna Alžběta II. už prý nemluví "královskou angličtinou" a na její výslovnosti jsou patrné stopy vlivu jejích poddaných. Zjistili to australští jazykovědci, kteří si dali tu práci, studovali projevy panovnice od padesátých do osmdesátých let a pomocí složitých metod analyzovali, jak královna vyslovuje jedenáct samohlásek. "Dospěli jsme k závěru, že královna již nemluví královskou angličtinou jako v 50. letech," vynesli svůj verdikt lingvisté z univerzity v Sydney. Angličtina britské panovnice se blíží tomu, jak mluví mladší a nižší vrstvy společnosti.