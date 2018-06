Britská královna má smutné svátky

Podle informací listu The Sun k incidentu došlo v pondělí během setkání královské rodiny na panství Sandringham ve východní Anglii.

Bulteriér Dottie, za kterého princezna Anna v loňském roce musela zaplatit pokutu 500 liber, když pokousal dvě děti, se vrhl na Pharose a způsobil mu mimo jiné trojitou zlomeninu zadní nožky.

Zranění byla tak vážná, že se královna rozhodla dát raději psíka utratit.

Pharos přitom byl jedním z nejstarších a nejoblíbenějších psích mazlíčků britské královny.

Královna dosedla na britský trůn 6. února 1952, kdy zemřel její otec král Jiří VI. Královnini přívrženci upozorňují na to, že po celých více než 50 let neudělala ani ve státních záležitostech, ani v soukromém životě chybný krok. To nelze říci o jejích příbuzných včetně dětí a vnuků.