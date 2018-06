Britská královna má nepřehledně obrovský šatník

Královna-matka, tak jak ji nejvíc známe z médií.

V Buckinghamském paláci si nikdo netroufne odhadnout, kolik modelů z dílny návrháře Hardyho Amiese čítá královnin šatník, podle jednoho ze zaměstnanců to však už prý ani sama královna neví."Řekl bych, že to už královna přestala počítat. Nevím, kolik jich je, ale jsou to nekonečné řady," uvedl jeden z pracovníků královnina londýnského sídla.Podle listu The Times si lze představu o velikosti garderóby britské panovnice udělat na základě její letošní cesty do Austrálie. Zavazadla britské panovnice vážila při cestě kprotinožcům tři tuny; na každý den měla královna troje šaty a večerní róbu. K tomu měla 22 párů bot a 50 párů bílých rukavic.Když se v roce 1953 vydala na turné po zemích britského Společenství, měla dvanáct tun zavazadel, v nichž bylo převážně oblečení. Jedním z důvodů, proč má královna tak rozsáhlý šatník, je to, že je nesmírně šetrná a věci nevyhazuje. Zatímco běžný Brit sevěcí, které vyjdou z módy rychle zbavuje a často obnovuje svůj šatník, královna se svými oděvy zachází mnohem opatrněji. Podle jedné z anekdot by některé z jejích šatů už oslavily své "stříbrné jubileum" (25 let).A když se královna rozhodne ze svého šatníku něco vyřadit, dá to své sestře princezně Margaretě. Tak například smaragdově zelený plášť, který měla na sobě královna v roce 1977, byl v roce 1995 spatřen na princezně Margaretě. A před několika lety měla na sobě královna při otevření parlamentu stříbrný plášť lemovaný kožešinou přes dlouhou bílou róbu z těžkého hedvábí, který byl ušit jako oficiální roucho pro její korunovaci v roce 1953.