Důstojník britské armády se na misi v Afghánistánu rozhodl stát ženou

Kapitánka Hannah Winterbournová je prvním důstojníkem britské armády, který prodělal změnu pohlaví. „Život ve lži“ se rozhodla ukončit po misi v Afghánistánu, kde si ve stanu se samými muži uvědomila, že není sama sebou. „Pořád jsem předstírala, hrála pro všechny kolem,“ řekla deníku Daily Mail.

„Dřív jsem měla čas sama pro sebe, kdy jsem k sobě mohla být upřímná. Ale v Afghánistánu jsem nemohla, a to mě pošťouchlo, abych konečně se vším vyšla na světlo a změnila sebe i způsob svého života,“ dodala.

Už od dětství měla pocity, které nedokázala identifikovat. „Společnost vám říká, že mladí chlapci si hrají s auty a nosí modrou a já se nikdy necítila v této kategorii. Jak jsem dospívala, pocity se upevňovaly a kolem puberty začnete víc rozumět tomu, co znamená pohlaví. A tehdy jsem si pomyslela: To je můj problém, já jsem vlastně žena,“ řekla deníku The Sun.

Už rok je ženou a strach z reakcí okolí je pryč. Lidé na ni reagují jako na ženu a dodalo jí to sebevědomí. O práci v armádě se bála, ale shledala, že už léta zaměstnává transsexuály bez problémů. „Britská armáda je dobrým místem pro transsexuály, protože tu záleží jen na schopnostech. To jediné se počítá,“ říká.