Britové zakázali další reklamu od L´Oréal kvůli retuši

Jednačtyřicetiletá herečka Rachel Weiszová je symbolem přirozené krásy. Tvrdí, že nepoužívá botox, přitom její tvář jako by nestárla. Je tak ideální ženou pro reklamu na krém proti vráskám.

V černobílé reklamě firmy L´Oréal je ale její tvář vyhlazená až příliš, jak upozornil britský úřad. Taková reklama je podle něj "klamavě přehnaná".

Rozhodl se ji proto v britských časopisech zakázat. "Kosmetický a reklamní průmysl musí přestat klamat zákazníky nepravdivými obrázky. Zákaz této reklamy a i předchozí rozhodnutí, která ASA učinila třeba v reklamě s Twiggy, Julií Robertsovou nebo Christy Turlingtonovou, jsou jako budík pro všechny," řekla deníku Daily Mail členka britského parlamentu Jo Swinsonová, která bojuje proti užívání retuše a nereálných obrázků.

Rachel Weiszová bez retuše

Podle ní je totiž dokázáno, že takové postupy mají neblahý vliv na psychiku žen, které se takovému modelu nedokážou přiblížit. "Je třeba v reklamách ukazovat víc odlišností - různé barvy pleti, různé tvary postav, různé velikosti a věkové kategorie. Studie ukazují, že lidé chtějí od značek větší přirozenost," dodala.

L’Oreal ale obhajuje způsob, jakým zmanipuloval obraz Weiszové. "Reklama chce ukázat Rachel Weiszovou, jak nejlépe to jen jde, a proto jsme vyvinuli maximální úsilí, abychom zajistili co možná nejlichotivější podmínky. Rachel Weiszová byla profesionálně nalíčena, stylizována a vyfocena fotografem v ateliéru. Fotograf použil hodně světla, aby byl obrázek co nejlichotivější a díky změkčení a nižšímu rozlišení se snížil výskyt vad na jejím obličeji," řekl mluvčí společnosti. Nicméně pak firma připustila, že byly fotky i následně upraveny.