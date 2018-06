Britové vzkazují: Charlesi ožeň se

17:15 , aktualizováno 17:15

Většina Britů se domnívá, že britskému následovníkovi trůnu princi Charlesovi by mělo být dovoleno vzít si svou dlouholetou partnerku Camillu Parkerovou-Bowlesovou, ale ta by se nikdy neměla stát královnou. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění, které zveřejnil list Daily Telegraph. Pro sňatek se vyslovilo 55 procent dotázaných, ale jen 16 procent jich chtělo, aby se Camilla stala královnou. Průzkum ukázal širokou podporu britské monarchii, když jen malá část se vyslovila pro její zrušení.