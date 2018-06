Britové testují pilulku zlepšující chuť semene

Dobrovolnice Maya denně ochutnává ejakulát svého přítele Shana a výsledky zaznamenává na internetu v blogu, který je volně přístupný všem uživatelům sítě. Potravinový doplněk má chuť spermatu změnit z nechutně slaného na svěže jablečný.

Maya a Shane byli vybráni ze dvou a půl tisícového davu dobrovolníků. Po dobu třiceti dní bude Shane užívat dvakrát denně pilulky a Maya ochutnávat jeho ejakulát. Test začal dvanáctého září a po devíti dnech už pár zaznamenal první zlepšení. Zatímco na počátku hodnotila Maya chuť semene jako slanou, avokádovou či s příchutí trávy, dnes dala ejakulátu známku číslo pět a příchuť označila za jemně nasládlou. Maximální hodnota na stupnici je sto, ta náleží chuti zeleného jablka odrůdy Golden Delicious.

"Provádím svému muži orální sex třináct let. Znám chuť jeho semene lépe než chuť vlastních slin. Je to navíc kuřák, takže je to občas dost nechutné. Shane musí ejakulovat minimálně jednou denně," vyjmenovala Maya příčiny, proč si internetový obchod LoveHoney vybral právě ji.

"Přítelkyně nemůže zrovna provádět klasický styk, jedinou formou uspokojení je tedy orální sex," dodává Shane.