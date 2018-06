Britové se žení později, aby si užili sexu

Britští muži zůstávají déle svobodní, aby si mohli více užít sexu. Podle údajů Národního statistického úřadu se průměrný věk, kdy se muži žení, zvýšil na 30 let. Před dvěma desetiletími to bylo 26 let. Pokud bude nynější trend pokračovat, bude během deseti let 61 procent mužů ve věku mezi 25 - 44 lety svobodných.