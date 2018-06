Britové raději spí, než by trávili večer s celebritou

Více než polovina dotázaných - pětapadesát procent - se přiznala, že za takových tisíc liber (pětapadesát tisíc korun) by klidně byla ochotna vydržet čtyřiadvacet hodin beze spánku.



Jedenačtyřicet procent účastníků ankety přiznalo, že strávit den a noc v New Yorku by bylo lepší, než ležet v posteli.

Průzkum byl proveden u příležitosti Národního dne spánku, který připadá

na 31. října. Hodinové ručičky se v tento den vrátí o hodinu zpět.

Průzkum také ukázal, že pětasedmdesát procent lidí z postele sleduje televizi nebo si čte a třiačtyřicet procent si prý jde do postele vážně popovídat se svým partnerem. Téměř padesát procent zaleze do peřin proto, aby uniklo okolnímu světu.

A velikost hraje - v rozporu s tím, co lidstvu pořád dokola namlouvají odborníci - také svou roli, alespoň tedy u postelí. Čtvrtina dotázaných uvedla, že kdyby mohla, hned by si pořídila větší postel. Téměř devadesát procent lidí starších pětadvaceti let tvrdí, že do kvalitní postele by se mělo investovat co možná nejvíc peněz.