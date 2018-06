Britové objevili Denisu Novou

Delegace jednotlivých zemí, tvořené mladými perspektivními osobnostmi, Blair tenkrát přijal na ministerstvu zahraničních věcí v Londýně. "Vybavuji si to docela přesně. Byla tam spousta lidí, kteří se mezi sebou bavili, ale když vstoupil do sálu Tony Blair, bylo by slyšet i spadnutí špendlíku. On má obrovské charizma," vzpomíná Denisa Nová.

U Blaira to všechno teprve začalo. Denisu Novou totiž Britská rada spolu s britským velvyslanectvím vybraly, aby se zúčastnila projektu Crossroads for Ideas, jehož cílem je zprostředkovat mladým tvůrcům zahraniční zkušenosti v jejich oboru. Vytipovali si ji na základě referencí a prezentace její tvorby v médiích. Nová pak absolvovala týdenní workshop v Londýně.

"Měli jsme absolutně nabitý program od ranních hodin až do noci. Každý den měl jiné téma, jedním bylo například Móda a marketing. A setkali jsme se s kurátory výstavy Vivienne Westwoodové, dokonce jsme navštívili její studio," říká. Završením tohoto projektu je módní přehlídka, kterou spolu s dvěma britskými kolegy předvede 12. listopadu v Praze.

A co od ní lze očekávat? Nová ji sice označila jako kolekci pro jaro - léto 2005, ale sezony už dávno nerespektuje. A stále méně ji zajímají trendy. "Snažím se, aby moje modely měly trvalejší hodnotu, aby nebyly o jednom trendu a neodešly s jednou sezonou."

Má dvě studia - v Praze a v Brně - a jejími zákaznicemi jsou jak pětadvacetileté, tak padesátileté ženy. Většinou si rozumějí, vědí, co chtějí. "U nás je už spousta lidí, kteří, když si chtějí nechat postavit dům, osloví architekta, který zná jejich potřeby a je na stejné vlně. Bohužel, u oděvu to tak ještě nefunguje. Doufám, že lidi brzy pochopí, že i svým oblečením vyjadřují pohled na svět, a budou na trhu hledat zajímavé kousky."