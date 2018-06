Britney zkoušela Justina znovu svést

Britney přišla do Justinova domu za dva miliony liber jako nezvaná návštěva. Našla si záminku, že tam ještě má nějaké věci a potřebuje je. Justin byl šokovaný, protože se svou bývalou láskou nemluvil už celé měsíce. Když se k němu začala tisknout, dal jí pusu na tvář a vyzval ji, aby odešla.

Britney si sedla do pohodlné lenošky a pozvala Justina, aby si k ní přisedl a podíval se znovu na jejich společné fotky. Pak ale vytáhla ze svého batohu lahev vína a trvla na tom, aby si dali drink kvůli starým časům.

Justinův kamarád řekl: "Bylo úplně jasné, že se k němu chce Britney vrátit. Byla z jejich rozchodu tak zničená."

Britney na sobě měla sluneční brýle a klobouk a byla sexy oblečená. Její outfit zdůrazňoval každou křivku těla.

Brzo začala mluvit o oněch romantických časech, které spolu strávili. Pořád Justinovi opakovala, jaký je báječný člověk. Vypřávěla mu, jak moc ho pořád miluje a přiznala se, že neví, co bez něj bude ve svém životě dělat.

Potom rychle vstala a odběhla z místnosti. Vrátila se o pět minut později oblečená v Justinově košili. Říkala že jen chtěla cítit jeho vůni a košile jí připomněla všechny ty chvíle, kdy se milovali.

A co na to Justin? "Víš, já si myslím... no prostě připadá mi to divný."

Kamarád uvedl, že se Britney se pokoušela Justina políbit, ale on ji zastavil. Potom jí řekl, že je všechno pryč a že už nikdy spolu nebudou chodit. Justin má jasno. Britney je jeho minulost, ne budoucnost.

A ona tak odešla v slzách.

Slavný pár se rozešel v březnu a od té doby spolu těžko mluvil. Zatímco Justin má novou přítelkyni, herečku Alyyssu Milano , Britney hledá lásku neúspěšně.