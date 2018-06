Britney žije v hříchu, říká zpěvaččina matka

I když svatba dvou superhvězd hudebního nebe, které se poprvé setkaly při natáčení americké televizní show The Mickey Mouse Club, je už takříkajíc na spadnutí, pro milostné hrátky snoubenců prostě nemají rodiče Britney pochopení. Zvláště poté, co jim jejich dnes veleslavná holčička kdysi slíbila, že si panenství uchová až do svatební noci. Bohužel, Britney a Justin byli na společném loži přistiženi poněkud předčasně. Navíc časopis Star nelenil a tuto skutečnost s gustem oznámil široké veřejnosti.

"To, co dělají, je smrtelný hřích," sdělila krátce po tomto odhalení svým přátelům zděšená Lynne. Odpor k porušení dohody okamžitě převedla do konkrétních činů. Dceři dala nekompromisně najevo, že vzájemné přátelství, důvěra a oboustranné pochopení jsou už minulostí. A jak pobouřená matka naznačila, jen stěží se dají napravit.