Britney zase pije. A tancuje u tyče se striptérkami

Britney se drží svého hesla - každý rozchod je třeba řádně zapít. Její vztah s modelem Isaacem Cohenem je již minulostí, a tak je čas zavítat do nočních klubů a počkat si na paparazzi.

Jeden ze slídilů ji v neděli k ránu vyfotografoval ve striptýzovém klubu a to již značně opilou. Nejmenovaný zdroj řekl pro Daily News, že Britney Spearsová pila tequillu přímo z lahve a nakonec skončila nahá na podlaze šatny tanečnic, kde si zkoušela jejich bikiny. "Byla v dobré náladě," doplnil zdroj.



Bez punčoch striptýz nebude

Britney Spearsová se v baru dobře bavila, když tu ji padly do oka sexy síťované punčochy striptýzových tanečnic. Matka dvou synů po nich ihned zatoužila. Odešla s tanečnicemi dolů do šaten, kde si je vyzkoušela. Bohužel se jí nelíbily v kombinaci s červenými šaty, které měla ten večer na sobě.



"Proto si šaty sundala a začala si zkoušet bikiny, které nosí tanečnice," uvedl zdroj, dle kterého si Britney svlékla veškeré oblečení a zůstala v šatně absolutně nahá. Nakonec se pro jedny bikiny přece jen rozhodla, přehodila si přes ně bílý pláštík a takto oděná tančila až do čtyř hodin do rána, kdy ji vyzvedla limuzína. Řidič ale z Britney příliš nadšen nebyl. Popová princezna totiž stihla během chvilky zaneřádit podlahu vozu svými zvratky.