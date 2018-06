Britney žárlí na svého snoubence

Dvacetiletá popová superstar chápe, že podobné lehce erotické scény jsou občas součástí práce její i jejího partnera, ale rozhodně není nadšená, když vidí svého miláčka, jak se objímá s cizí ženou. "Cítím se opravdu trapně, když vidím člověka, kterého miluji, jak líbá někoho jiného," říká Britney. "Snažím se to pochopit, protože je to součást naší práce, ale dívat se na to nemůžu. Až budou příště vysílat Justinův nový videoklip, zamknu se prostě v koupelně a počkám až to skončí," dodala zpěvačka.

Britney přiznává, že Justinovi zdaleka tolik nevadí dívat se na ni při lechtivých scénách s jiným mužem. " Justin je v prostě jiný a takovéhle věci zkrátka zvládá mnohem lépe než já," přiznala se začínající herečka.