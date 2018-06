Britney už zase myslí na vdavky

Manželství však možná opět nepřežije ani dva dny. Kevin totiž ještě před pár týdny sliboval lásku až na věky své bývalé přítelkyni Shar Jacksonové, která s ním čeká dítě a proti sňatku s Britney ostře vystupuje.

A tak zatímco herečka Shar Jacksonová skřípe zuby, Britney létá po světě a všude okázale vystavuje svůj snubní prstýnek s kouzelným diamantem.

"Utekli spolu do Evropy a za pár měsíců plánují velkou svatbu s opulentní hostinou. Manželství pro Britney znamená jednodušší a šťastnější život," řekla deníku Daily Star osoba z blízkého zpěvaččina okolí.

Kevin podruhé otcem

Shar Jacksonová je v osmém měsíci těhotenství a brzy přivede na svět druhé Kevinovo dítě. O nevěře svého partnera se dozvěděla na sklonku dubna, kdy jí Kevin oznámil, že musí na několik dní odcestovat do Japonska, kde má natáčet reklamní spot. Vzápětí ho ale spatřila na televizních záběrech z Londýna, které ho zachycovaly po boku Britney Spearsové při zahájení jejího současného evropského turné.

Psychicky se zhroutila a na několik dní musela být převezena do nemocnice. Nejvíc ji prý šokovalo chování popové ikony. "Když ví, že je někdo zadaný, měla by ho poslat domů, a ne se s ním potulovat po Evropě," uvedla. Současně jí trochu zlomyslně vzkázala, že když chce jejího dosavadního druha mít, nemá nic proti tomu. Jen by si měla uvědomit, že spolu s ním by měla převzít péči o jeho děti. Jinak ovšem připustila, že se Britney a Kevin k sobě výtečně hodí.

"Oba kouříte, oba pijete, a oba podvádíte partnery. Hledali jste se celý život. Ale spíš jste jen dvě rozmazlené děti. A měli byste se tedy poohlédnout po chůvě, která na vás dá pozor," vzkázala Britney a Kevinovi rozzuřená Shar Jacksonová.