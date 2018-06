Britney Spearsová zfackovala vlastní matku

Podle magazínu America's Star byl příčinou domácí rvačky fakt, že si Lynne Spearsová přišla pro vnoučata, s tím, že s nimi chce strávit nějaký čas o samotě.

"Jenže ona se neptala, ona to prostě konstatovala," řekl zdroj blízký Spearsové. "Pak začala trochu hysterčit a nadávala Britney ohledně jejích mateřských schopností."

A bylo to. Plesk plesk. "Britney je teď více než kdy jindy odhodlaná odstřihnout matku od svého života," prozradil zdroj. Pro jistotu přistálo na stole hned několik soudních žalob - Britney chce své matce zakázat styk s vnoučaty a žaluje ji i pro fyzické napadení. Lynne se brání stejnými zbraněmi.

Stejný zdroj ale dodal, že "Lynn se přese všechno snaží Britney pomoci a věří, že vhodná antidepresiva by udělala své. Má totiž za to, že Britney depresemi trpí, a právě to že je příčinou jejího maniakálního chování a problémů s alkoholem."

Britney jinak údajně pracuje na nové desce, leč vypověděla služby jak svému manažerovi, tak vlastnímu publicistovi. Líto jim to asi není.