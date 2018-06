Britney Spearsová už zase kouří

"Je to stresem. Chystá se na opravdový comeback a bez cigarety by to nezvládla. Britney už zkusila úplně všechno, od nikotinových náplastí až po akupunkturu, ale nic nezabralo. Především její matku dokáže rozzuřit, když si její holčička zapálí na veřejnosti. Britney matce slíbila, že kouřit přestane, a tak hledá nějakou úspěšnější metodu," tvrdí zpěvaččin přítel.



Více než rok nebylo o jednadvacetileté Britney příliš slyšet, ačkoli se tu a tam objevila na předávání prestižních světových hudebních či filmových ocenění. Sama však nevydala žádnou nové album, nenazpívala žádný hit. Zato si do sytosti vychutnala hořkost zhrzené lásky k populárnímu zpěvákovi Justinu Timberlakeovi a neúnavnou touhu novinářů dopátrat se špinavostí z jejího soukromí.



Předloni si Britney splnila jeden ze svých velkých snů, když o sobě natočila film, kasovní propadák Crossroads. Letos chce stůj co stůj zrealizovat autobiografický scénář, nicméně ve filmu Holly nechce hrát, bude se na něm podílet "jen" jako producentka a scenáristka. Na scénáři se největší měrou podepíše zpěvaččina matka, která údajně na svou jednadvacetiletou holčičku prozradí úplně všechno. "Jako malá bohabojná Britney snila o velké slávě, k níž ji dovedla osobní píle a víra," uvádí "kriticky" matka plavovlasé divy.



"Bude to autobiografie jednadvacetileté zpěvačky a tak se jen bojím, aby to Britney tentokrát vyšlo. Po své prvotině Crossroads sebekriticky pochopila, že na herectví je příliš krátká. To ji budiž ke cti. Nevím taky, jestli tak málo let může vydat na natočení celovečerního filmu," vyslovil svůj názor Britneyin přítel.



Také kritici jí prorokují pád rovněž kvůli tomu, že v jednadvaceti se jen zřídka podaří vytvořit strhující autobiografii. Zpěvaččin život není v očích dnešního světa ničím výjimečný.

Britney Spearsová během vystoupení v newyorské Radio Music Hall, kde se předávaly výroční ceny MTV. Britney Spearsová Britney Spearsová Zpěvačka Britney Spearsová při předávání cen American Music Awards. Britney Spearsová Britney Spearsová Britney Spearsová Zpěvačka a herečka Britney Spearsová na Teen Choice Awards v Los Angeles. Britey a její sestra Jamie Lynn na procházce.