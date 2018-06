Britney Spearsová trápila zebru a páva

Zebra se zranila na noze a viditelně kulhala, páv byl k smrti vyděšen. "Pro zvířata, nepřivyklá na člověka, je už pobyt mezi množstvím lidí obrovsky stresující. Nejméně sto lidí při natáčení obklopilo zebru. Začali ji dráždit. Zebra se v panice rozběhla, upadla a zranila si nohu," uvedla se slzami v očích Karen, aktivistka hnutí ochránců zvířat.



"Pak začali dráždit páva. Štvaný pták si očividně nepřál bavit tlupu lidí. Chvěl se strachem a za nic na světě nechtěl rozprostřít svůj chvost, jak si to přáli nejen okolostojící lidé, ale především režisér, který právě rozprostřený paví chvost potřeboval do záběru," doplnila Karen.



V okamžiku, kdy režisér pochopil, že nešťastný páv se neukáže v celé své kráse, dostal zlost. Jeho křik ptáka ještě více polekal. "Zřejmě nikdo z nich neví, že páv se svou ozdobou nechlubí na rozkaz," podotkla aktivistka.



Karen je rozhořčena tím, že nikdo ze zúčastněných se při filmování zvířat nezastal, natož aby kruté zacházení se zvířaty oznámil úřadům.



"Všechno, co se se zvířaty dělo při natáčení, lze bez nadsázky nazvat krutým zacházením. Už mnohokrát jsme Britney prosili, aby nepoužívala zvířata jako živou rekvizitu. Nestačí, že ji celý svět vidí v přírodních kožešinách, nyní ještě mučí zvířata před objektivy kamer," uvedla Karen.

Zpěvačka Britney Spearsová na ceremoniálu Grammy 2002.