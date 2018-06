Britney Spearsová štve Angličany

Popularita blonďatého idolu miliónů fanoušků dostala trhlinu, když se americká zpěvačka pohrdavě zachovala ke ctitelům a ctitelkám na londýnské premiéře svého debutového filmu Crossroads.

Ve filmu, který také už od minulého měsíce běží v našich kinech, hraje Britney jednu ze tří kamarádek. Ty se právě chystají překročit hranici teenagerského období a vstoupit do problematické dospělosti prostřednictvím dobrodružné cesty ve starém buicku do Los Angeles, kde se chystají naplnit své sny a poznat pravé přátelství.

Při premiéře v Londýně byla nafoukaná novopečená herečka vypískána třemi tisíci diváky poté, když se objevila s více než hodinovým zpožděním a odmítla dávat autogramy a fotografovat se. Množství teenagerů prý dohnala svým jednáním k slzám.

Jako ústupek se zamračená Britney krátce objevila na balkóně, ale to už bylo příliš pozdě. Není se co divit, že ji Justin Timberlake opustil.

"Štve svými průpovídkami a tím, jak se vytahuje svým náboženským zaměřením. Dělá všechno přesně naopak, než říká. Myslí si, že ji všichni zbožňují i s jejími hloupými krátkými písničkami, které lezou na nervy," řekla listu jedna z jeho čtenářek.

Mimochodem, Britney má na krku kvůli písničkám miliónovou žalobu. Písničky What U See (Is What U Get) a Can't Make You Love Me z jejího alba Oops, I Did It Again jsou prý ukradené a jejich autory jsou, podle amerického listu Philadelphia Daily News, Michael Cottrill a Larry Wnukowski.

Ti dali k soudu nejen Spearsovou, ale i její PR agenturu a vydavatelskou firmu. Agent Spearsové údajně slíbil oběma skladatelům férovou dohodu s producenty desky. Album vyšlo v roce 2000 a s 35 milióny prodaných kusů znamenalo pro Britney zásadní průlom v kariéře.