Britney Spearsová se stala nejhůře oblékanou osobností

11:59 , aktualizováno 11:59

Na špičku žebříčku nejhůře oblékaných osobností se propracovala popová hvězda Britney Spearsová, jejíž styl oblékání je podle názoru samozvaného guru módy známého pod jménem Mr Blackwell "čistou vraždou páchanou na módě". V žebříčku, který Mr Blackwell zveřejňuje rok co rok, se osmnáctiletá Spearsová, jejíž holý pupík je skoro stejně všudypřítomný jako hity z posledního alba "Oops! I did it Again", vyšplhala na první příčku z loňského šestého místa.