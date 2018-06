Britney Spearsová se psychicky zhroutila

10:28 , aktualizováno 10:28

Britney Spearsová se psychicky zhroutila poté, co v New Yorku málem upustila na zem svého syna Seana Prestona. Zpěvačku dostaly do psychické nepohody neustálé problémy s péčí o syna.