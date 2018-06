Britney Spearsová prý neumí zpívat

Lidé, kteří si kupují desky, už jsou podle Jonesové otráveni popovými hvězdami typu Spearsové, které se příliš soustředí na svou sexy image hraničící s pornem na úkor kvalitní muziky.

"Má pěkná prsa, ale nemám pocit, že by nějak extra zpívala," nebrala si servítky třiadvacetiletá Jonesová, která loni za své album Come Away With Me získala pět cen Grammy.

Nahá těla se omrzí

"Jednoho krásného dne člověku ta nahá těla začnou být protivná a chce si poslechnout něco pořádného," zdůvodňuje svůj úspěch Norah, jejíž hudební originalita podle odborníků tkví ve spojení jazzu a country.

"Lidem se moje hudba líbí, protože už mají plné zuby prefabrikovaných popových písní. Jdou jim na nervy zpěváci, kteří vypadají, jako když právě vylezli z pornofilmu."