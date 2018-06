Britney Spearsová pozvracela pánské záchodky

Když ji personál vedl ven, omlouvala se: "Promiňte, promiňte, nějak mi nic nevychází." Britney se v poslední době na veřejnosti moc neukazovala a už dlouho ji nikdo neviděl v tak žalostném stavu. Na záchod zmizela asi hodinu po tom, co dorazila do baru v luxusním hotelu Mondrian spolu se svými pěti kamarády. Chvíli na to jí musela ochranka přivolat pomoc.



"Britney byla obtočená okolo záchodové mísy, make-up rozmazaný, na černých šatech a kolem úst zvratky," líčí nechutnou scénu očitý svědek. "Zvracela čtyřikrát nebo pětkrát, těžko říct, jestli byla opilá, nebo ne," dodává.



Comeback se nekoná

Popová princezna měla v hotelu sice zamluvený pokoj, ale bylo jí tak zle, že musela požádat ochranku, aby ji zavezla domů. Musela se nechat podpírat, protože nebyla schopná sama stát na nohou. "Byl to smutný pohled. Říká se, že chystá velký comeback, ale to je nesmysl. Daleko spíš potřebuje odbornou pomoc," domnívá se svědek celé scény.



Dvojnásobná matka Britney vydala na svých webových stránkách obsáhlý dopis, v němž se snaží celý případ vysvětlit. Mimo jiné se v něm píše: "Chci jenom to, co každý a to je být šťastná."