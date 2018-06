Britney Spearsová potvrdila, že je znovu těhotná

Zpěvačka to přiznala v úterní televizní show Davida Lettermana. „Nebojte, Dave, není to vaše,“ vtipkovala Britney. „I přesto myslím, že je to radostná zpráva pro nás oba,“ dodal Letterman.

Jak píše časopis People, Letterman trápil Spearsovou otázkami na tělo celý večer. „Teď jsme tedy došli k tomu, že jste stoprocentně těhotná, ve skutečnosti?“ zeptal se v závěru show moderátor. „Ano, pane,“ odpověděla stroze zpěvačka.

Čtyřiadvacetiletá Spearsová má s manželem Kevinem Federlinem, který je o čtyři roky starší, syna Seana Prestona, jenž se narodil loni v září, přesně rok po jejich svatbě.

Spearsová je podle některých zdrojů v pátém měsíci těhotenství. Je to druhý potomek zpěvačky, ale již čtvrtý pro Federlina, který má dvě děti se svou bývalou přítelkyní, herečkou Shar Jacksonovou.

Popová princezna, která má již dva roky prázdniny, považuje mateřství za „silnou a intenzivní zkušenost“.

Britney je ovšem matka k pohledání. Jen několik týdnů poté, co vezla svého několikatýdenního syna na klíně za volantem, malý Sean spadnul ze sedačky. Rozbil si lebku a měl krevní sraženinu. Dům zpěvačky proto nyní pravidelně navštěvují sociální pracovnice za doprovodu policie, které se snaží vyšetřit okolnosti pádu. Také prověřují, zda je Britney vůbec schopná mateřských povinností.