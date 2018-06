Britney Spearsová plánuje pohřeb a adopci dvojčat

Za svá chce přijmout údajně šestiletá dvojčata z Číny. Vedle toho však pětadvacetiletá Britney také pomýšlí na svůj vlastní pohřeb. Na ten si vyhradila padesát tisíc dolarů.

Magazínu NOTW to prozradila její kamarádka. "Nezdá se, že by to Britney úplně promyslela. Adopce a pohřeb? Ty dvě věci snad ani nejdou dohromady. Zaplatit si pohřeb je sice rozumná věc, ale ne, když je vám pětadvacet. Na Britney je toho prostě moc... Neuběhne jediný týden, aby se jí něco šíleného nestalo," řekla nejmenovaná přítelkyně.

Za naprosto nesmyslné považuje adopční plány také exmanžel Spearsové Kevin Federline, který teď pečuje o společné syny Seana Prestona a Jaydena Jamese. Britney má právo na tři návštěvy chlapců týdně. Úřady však zpěvačce adopci zřejmě nepovolí, neboť nebude schopna prokázat svou rodičovskou bezúhonnost.