Britney Spearsová odhalila soukromí

Byl jím její někdejší snoubenec dvaadvacetiletý Justin Timberlake. Jeho milostnému naléhání údajně podlehla až poté, co hrozilo, že ji kvůli pohlavní zdrženlivosti opustí.



"Nechala jsem se jím připravit o panenství, protože jsem věřila, že náš vztah bude trvalý," uvádí. "Netušila jsem, že se našim intimním sblížením okamžitě pochlubí v televizní talkshow!"



Spearsová a Timberlake ze skupiny 'N Sync se sešli jako děti při vystupování v televizním pořadu The Mickey Mouse Club. Tři roky patřili k nejsledovanějším párům v showbyznysu. Rozešli se na jaře 2002.



Spearsová se také zmínila o vztahu s irským hercem Colinem Farrellem, s nímž šla v únoru na premiéru filmu Test.



"Ano, políbila jsem ho. Samozřejmě! Je to ten nejroztomilejší kluk pod sluncem... Ale nebylo to nic vážného," popsala zpěvačka svůj vztah se známým hercem. "Vážně, neměla jsem kluka opravdu dlouho a po někom opravdu toužím... aspoň polibek by byl fajn."



S Farrellem prý tedy jen nezávazně koketovala a známost s Fredem Durstem ze skupiny Limp Bizkit byla také čistě platonická. Skutečnost, že se mu nepodařilo dostat ji do postele, ho podle Britney natolik frustrovala, že z pomstychtivosti začal všude rozhlašovat, že jí poskytl důkladné sexuální školení.



"Když už si nejen vzhledem ke svému věku nemůže dál pěstovat image odříkavé panny, rozhodla se hrát roli svedené a nepochopené krásky," komentují zpěvaččinu nejnovější "zpověď" znalci zákulisí amerického zábavního průmyslu.

