Britney Spearsová napsala knihu

Ve Spojených státech zakoupila vydavatelská práva k této knížce již v prosinci známá firma Random House a zaplatila údajně milión dolarů.

Není to první výlet Spearsové do světa literatury. Když jí bylo osmnáct, napsala autobiografickou knížku "Heart to Heart", které se prodalo 150.000 výtisků a dostala se na žebříčky bestsellerů.

Spearsová se vůbec stala velkou obchodní institucí. Jejího posledního alba "Oops!...I Did It Again" se už prodalo osm miliónů nosičů, ale ještě mnohem výnosnější je nedávno podepsaná reklamní smlouva s firmou Pepsi.

Finanční podmínky se sice tají, ale mají být na úrovni podobných kontraktů nejlepšího současného golfisty světa Tigera Woodse nebo tenisové hvězdy Venus Williamsové. Woods dostal za pětiletou smlouvu od firmy Nike závratných 100 miliónů dolarů a Williamsová od konkurenčního výrobce sportovní obuvi a dalších potřeb Reebok 40 milionů dolarů.

Britney Spearsová se má brzy objevit také ve filmu. Již podepsala smlouvu na roli středoškolačky, která se přihlásí do hudební soutěže.