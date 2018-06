Britney Spearsová naletěla kanadskému komikovi

Komik Britney Spearsové zavolal a optal se jí, zda by byla ochotna věnovat část svého času na charitativní účely. Zároveň ji hlasem Celine Dion pozval do „svého“ klubu v Montrealu, ve skutečného vyhlášeného jako striptýzový bar.

"Tiger Woods, jeden z mých blízkých přátel, se chystá natočit desku a přál si, abyste s ním nazpívala duet Let's Make A Hole In One," naléhal na Britney Audette hlasem Celine Dion. Zpěvačka lest neprohlédla, a proto se zeptala: „Ó bože, velmi ráda, kdy to chcete provést?“

Když následně komik Audette zpěvačce situaci vysvětlil, reagovala Britney nejprve agresivně. Teprve poté se ozval její smích. "Jednu chvíli skutečně věřila, že mluví se Celine Dion, bylo slyšet, jak je ohromená," bavil se Marc Audette.

Se svým kolegou Sebastienem Trudelem jsou populární právě tím, že si dělají legraci z celebrit. Říkají si Maskovaní mstitelé a ke svým kratochvílím využívají rozhlasový éter. Letos o prvním dubnu nachytali Billa Gatese, když předstírali, že mu volá kanadský premiér Jean Chretien.