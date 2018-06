Britney Spearsová nabídne světu své erotické video zdarma

Rozvádějící se pár vede v poslední době boj o majetek a opatrovnictví dvou synů. Lstivý úskok Spearsové vyzradila její kamarádka Nyla Priceová, s níž si zpěvačka povídala při návštěvě svých rodičů doma v Louisianě.



"Brit se rozhodla, že z toho cucáka sedře kůži, stejně jako se rozhodla zveřejnit zdarma fotky jejich druhorozeného syna Jaydena Jamese. Půlka z ničeho je nic. A to je taky to, co ten její lživý skunk dostane, když ona to video zveřejní předtím, než on najde nějakého špinavce, co by to koupil," prohlásila Priceová.

Nyla také zpřesnila detaily týkající se videa. Podle ní vznikl snímek během líbánek po svatbě. Nemá však čtyři hodiny, jak se mnozí domnívají, ale je sestříhaný na něco málo kolem pětačtyřiceti minut.



Madonna a Britney opět kamarádky

Madonna a Britney Spearsová jsou opět kamarádky. Znepřátelily se ve chvíli, kdy se Britney vzdálila kabale a svůj život spojila s Kevinem Federlinem.



Madonně se ovšem podařilo nešťastné manželství ukončit. "Musím přiznat, že na tom měla Madonna velkou zásluhu. Dnes jsou z nás opět dobré kamarádky. Otevřela mi oči a ukázala, co je Kevin zač," prozradila Britney, která už má dokonce naplánovanou rozvodovou oslavu.

"Madonna mi hodně pomohla. Asi bych si nikdy neuvědomila, jaký je Kevin parchant. Potřebovala jsem to slyšet od svých nejbližších," dodala.