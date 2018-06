Britney Spearsová má ráda sex ve třech, zpívá o něm v nové písni

Přitom ještě jako teenagerka prohlašovala, že nebude mít sex před svatbou. Kázala vodu a pila přitom víno. Dnes je upřímná a je to znát i na jejích nových písních a kostýmech. "Trojka má svůj půvab, dvojka se tomu nevyrovná, nevidím nic, co by na tom bylo škodlivého, takže jsi pro?" zpívá v úvodu nové písně Spearsová.

Dále text pokračuje ve stejném duchu a ještě vysvětluje, že sexuální trojka je vlastně nevinnou hrou, ačkoli život v hříchu je moderní.

Zpěvačka si umí dopřávat nejen v sexu, ale i v jídle. Nedávno si společně se svými syny vyrazila na nákup laskomin do obchodu Sugar Factory v Las Vegas a odnesla si po několika minutách deset tašek, za které zaplatila neuvěřitelné tři tisíce dolarů, v přepočtu něco kolem padesáti tisíc korun.



"Utratila asi tři tisíce dolarů a odešla z obchodu s deseti kabelami bonbonů. Vzala si hromadu bonbonů a trička pro děti a také plné hrsti nejlepších lízátek, které odnesla svým tanečníkům," prozradil podle agentury Famous svědek z obchodu, kam Spearsová přišla se syny, čtyřletým Seanem Prestonem a tříletým Jaydenem Jamesem, doprovod jim dělal zpěvaččin partner Jason Trawick.