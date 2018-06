Britney Spearsová má nového přítele

Zpěvačka Britney Spearsová na ceremoniálu Grammy 2002. Britney Spearsová se sestrou Jamie Lynn. Na kolekci jaro léto 2003 módního návrháře Ralpha Laurena se přišla v New Yorku podívat také zpěvačka Britney Spearsová. Britney Spearsová Zpěvačka Britney Spearsová při předávání cen American Music Awards.

Milovník divokých večírků, alkoholu a tetování přiznává, že je do Britney velmi zamilovaný."Je to čarokrásná, obdivuhodná dívka, a jsem šťastný, že s ní jsem," prohlásil v britském The Sun."Každý člověk, který má nějaký problém s mým vztahem k Britney, by se měl uklidnit. Nemůžete odvrátit to, co se v životě stane, protože všechno, co se stane, má své příčiny. Jsem dobrý znalec lidí a Britney také," dodal.Britney Spearsová se loni po čtyřletém vztahu rozešla s Justinem Timberlakem, zpěvákem skupiny N´Sync. I poté však několikrát prohlásila, že ho stále miluje. Víceméně se přestalo psát i o aféře jejího sexuálního poměru s holywoodským hercem Benem Affleckem.Fred Durst se v roce 2001 rozešel s Jennifer Roverovou, bývalou modelkou časopisu Playboy, s níž má sedmnáctiměsíčního syna.