Britney Spearsová krade, tvrdí skladatelé

16:45 , aktualizováno 16:45

Dvacetiletá Britney Spearsová má na krku milionovou žalobu kvůli ukradeným písničkám. Písničky "What U See (Is What U Get)" a "Can't Make You Love Me" z jejího alba "Oops, I Did It Again" jsou prý ukradené a jejich autory jsou, podle americký list Philadelphia Daily News, Michael Cottrill a Larry Wnukowski.