Britney Spearsová je noční můrou divočáků

"Madonna je moc nepolekala, skoro bych řekl, že na ně prostě neúčinkovala. Robbie Williams, to bylo úplně ztracené - jeho hlas se jim dokonce zřejmě líbil... Ale co opravdu nesnášejí, to je produkce Britney Spearsové. Když z desky pustím její písničky Oops!... I did it again nebo I´m Not That Innocent, prasata začnou poděšeně chrochtat, pískat a utíkají se schovat do lesa," vylíčil dnes již spokojený německý farmář Herrmann-Josef Becker značně kuriózní způsob odhánění mlsných divočáků z vlastních polností.

Německo je v současnosti zasaženo přímo explozí divokých prasat. Přemnožení tato zvířata nutí při hledání potravy stále více se přibližovat k lidským obydlím. Přitom se divočáci v zemi našich sousedů nesmějí střílet - jsou tam totiž chráněným živočišným druhem.