Finance zpěvačky Britney Spearsové bude i nadále hlídat její otec

Stalo se tak proto, aby labilní zpěvačku nezneužívali různí „dobrodinci“, kteří se chtěli na jejích milionech obohatit. Ačkoli už má za sebou úspěšně několikaleté koncertní angažmá v Las Vegas, stále plně neovládá své finanční toky. A na věci se nic nezmění ani v budoucnosti.

„Britney teď pořád jen pracuje a pracuje a všichni kolem ní dostávají peníze. Je ohromující, jak dře, jak se skvěle chová, ale pořád nemůže o svých financích a svém osobním životě rozhodovat svobodně bez souhlasu svých poručníků,“ přiznala zpěvaččina kamarádka magazínu E! News.

O finance by se zpěvačka mohla už starat sama, ale momentální situace jí vyhovuje, protože si ohledně svého jmění nemusí dělat starosti a v klidu se zaměřuje na kariéru.

Manažer Britney Larry Rudolph ji poslal na dovolenou na Havaj, aby si odpočinula od jejího stálého angažmá ve Vegas, protože je prý do práce tak zapálená, že by sama od sebe nikam neodjela. Britney po návratu čeká další koloběh – nahrávání nového alba a turné.

„Ano, stále je pod trvalou ochranou otce, ale jí to tak vyhovuje, protože se jí o vše starají. Má tak vlastní bublinu. Je zdravá, užívá si další rok abstinence a randí s hezkým chlapem, modelem a osobním trenérem Samem Ashgarim,“ dodala další kamarádka americké hvězdy.

Britney Spears představila v New Yorku svou kolekci prádla s názvem The Intimate by Britney Spears: