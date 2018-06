Britney Spearsová definitivně přišla o své syny

Zpěvačka souhlasila v mimosoudní dohodě s tím, aby chlapci byli svěřeni do výlučné péče otci Kevinovi a jí byla ponechána práva na návštěvy.

Federlineův Advokát Mark Vincent Kaplan to komentoval slovy: "Dohoda byla uzavřena. To je konec naší dvouleté cesty."

Advokátka Spearsové Laura Wasserová je změnou v chování své klientky potěšena. "Britney je na tom stále lépe a lépe. Opravdu se snaží. Například právě teď jsou chlapci u ní."



Britney Spearsová a Kevin Federline v době, kdy to ještě v jejich vztahu klapalo

Když se Britney a Kevin v roce 2006 rozváděli, měli každý rovnocenné šance na to získat syny do výchovy. Vše se ale změnilo poté, co byla zpěvačka dvakrát po sobě hospitalizována kvůli špatnému psychickému stavu.

Rodinný právník Spearsových Lynn Soodik ale věří, že než bude chlapcům osmnáct, proběhne další kolo vyjednávání o tom, kdo bude mít Seana a Jaydena ve výchově. "Britney dostane lepší šanci vyhrát, jakmile se zlepší její zdravotní stav. Kevinovo vítězství je jen konec prvního kola," prohlásil.