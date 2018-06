Britney Spearsová: Čokoláda je lepší než sex

Britney od počátku své kariéry vyvolává do světa, že je stále ještě panna a do svatby to tak rozhodně zůstane. Změnilo se snad něco?

Před nedávnem se zasnoubila s dvacetiletým zpěvákem skupiny 'N Sync Justinem Timberlakem a brzy se chtějí vzít. Oba ale shodně tvrdí, že si svou nevinnost hodlají až do svatby zachovat.

Stalo se snad něco během tří nocí, které spolu minulý rok strávili ve společném pokoji v hotelu v Riu? Kdo ví. Rozhodně to nebude mít JUstin s Britney jednoduché, jestliže je jí čokoláda milejší než sex.