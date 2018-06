Britney Spearsová čeká dítě

9:51 , aktualizováno 9:51

Americká popová hvězda Britney Spearsová, která se nedávno podruhé provdala, prozradila přátelům, že čeká své první dítě. Napsal to britský nedělník The Mail on Sunday. Těhotenstvím, které znamená konec bouřlivým rokům, se prý dvaadvacetileté popové princezně splnil velký sen.