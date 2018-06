Britney Spearsová čeká chlapečka

Ačkoliv by Britney měla porodit už v říjnu, stále ještě se s manželem Kevinem Federlinem nedohodli na jméně toužebně očekávaného potomka.

Nicméně se prý oba kloní ke jménu Preston.

"Uvažují o několika jménech, ale nejvíc se jim zamlouvá Preston," prozradil listu The Sun zasvěcený zdroj.

"Bylo by to roztomilé jméno," rozplývá se zpěvaččin mluvčí. Nicméně na to, zda to opravdu bude kluk, si musí zvědavci počkat. Počátkem července se totiž podle serveru Actustar šuškalo, že zpěvačka nade vší pochyby přivede na svět holčičku,

protože objednávala růžovou výbavičku u hollywoodské firmy Petit Tresor.